Frau hört lauten Knall, dann brennt es lichterloh

Westendorf - Bei einem Brand im Landkreis Ostallgäu entstand ein hoher Sachschaden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Feuerwehr konnte mit vereinten Kräften verhindern, dass sich der Brand ausbreiten konnte. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hörte die Bewohnerin am Samstag gegen 21.35 Uhr einen lauten Knall aus ihrer Garage in der Bgm.-Singer-Straße in Westendorf.

Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass es in ihrer Garage brannte. Sie rief sofort die Feuerwehr. Bis die vor Ort war, stand der Bau schon in Vollbrand.

Rund 60 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich der Brand auf das Wohnhaus ausbreiteten konnte. Die Bewohner blieben unverletzt.