Nach Brandstiftung an Bahnstrecke: Nächstes Feuer in Leverkusen entdeckt

Köln/Leverkusen - Einen Tag nach der mutmaßlichen Brandstiftung abseits der Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf hat ein erneutes Feuer, diesmal in Leverkusen, den Betrieb in der Regestört.

Die Feuerwehr eilte am Samstag schnell zur Hilfe und löschte das Feuer im Kabelschacht. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge sei diesmal ein Kabelschacht der Deutschen Bahn AG im Leverkusener Stadtteil Rheindorf in Brand gesetzt worden.

Ein Techniker soll das Feuer um 10.30 Uhr an der Eisenbahnbrücke in der Nähe der Solinger Straße entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert haben.

Der durch das Feuer entstandene Schaden führte zu Störungen im regionalen Bahnbetrieb.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Tat um ein politisches Motiv handeln könne.