Feuer auf Terrasse: Was sorgt hier für grelle Flammen?

Paderborn - Feuer in der Bergmann-Michel-Straße in Paderborn! Als die Einsatzkräfte gegen 17.20 Uhr am Brandort eintrafen, konnten sie leuchtend helle Flammen im Garten eines Reihenhauses sehen.

Durch das Feuer splitterten die Fensterscheiben. Auch die Räumlichkeiten hätten niederbrennen können. © Feuerwehr Paderborn

Auf einer Terrasse hatten sich die Möbel entzündet. Die durch den Brand entstandene Hitze war so heftig, dass die Fenster bereits barsten. Nun war auch das Innere des Gebäude - speziell das Wohnzimmer - vom Feuer bedroht.

Bekämpft wurden die Flammen von zwei Seiten. Einerseits wurde ein Trupp unter Atemschutz ins Gebäude hineingeschickt. Andererseits wurde in Höhe des Gartens eine Drehleiter eingesetzt.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten sich die Bewohner von selbst ins Freie gerettet und blieben unverletzt. Das Feuer, was sich teilweise bis ins erste Obergeschoss ausgebreitet hatte, war nach rund 20 Minuten unter Kontrolle.