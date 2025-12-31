Historisches Jagdschloss in Flammen: Feuerwehr hat Probleme mit Glatteis

Bergstraße/Bickenbach - Der Dachstuhl eines Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert stand lichterloh in Flammen, ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten bekämpfte den Brand! Die Einsatzkräfte wurden dabei durch Glatteis behindert. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Der Dachstuhl der "Kaserne" des historischen Jagdschlosses in Bickenbach stand in der Nacht zu Mittwoch in Flammen. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch im südhessischen Bickenbach im Landkreis Bergstraße, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand am Anfang der Brand eines Lieferwagens, der bei der "Kaserne" des historischen Jagdschlosses der Gemeinde abgestellt worden war.

Ein Feuerwehrsprecher erklärte, dass der Lkw bereits im Vollbrand stand, als erste Einsatzkräfte gegen 1.50 Uhr vor Ort eintrafen. Als die Feuerwehrleute ankamen, sprangen die Flammen gerade auf den Dachstuhl des historischen Hauses über.

Im weiteren Verlauf habe sich der Brand "auf einer Länge von circa 40 Metern durch den Dachstuhl durchgefressen".