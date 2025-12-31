Verpuffung in Hütte: Vorbereitungen für Silvesterparty gehen schief

Ebensfeld - Bei den Vorbereitungen zu einer Silvesterparty kam es in einer Hütte im Landkreis Lichtenfels zu einer Gasverpuffung.

Die Feuerwehr Ebensfeld war schon vor Mitternacht bei einem Brand gefordert. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde in der kleinen Hütte in der Mühlgasse zunächst ein Heizgerät mit einer Propangasflasche angestellt.

Die Gasflasche wurde aufgedreht, der Ofen zündete aber nicht, erklärt der Feuerwehr-Einsatzleiter Tobias Walter. Derweil strömte weiter Gas aus und sammelte sich in dem kleinen Raum.

Als die Zündung dann schließlich funktionierte sei es durch das angesammelte Gas zu einer Verpuffung gekommen.

Dabei schmorte die Deckenlampe durch und die Gasflasche verkohlte. Wie durch ein Wunder ging der Vorfall aber glimpflich aus: Die Personen vor Ort hätten die Flammen selbst mit einem Feuerlöscher ersticken können.

Die Profis kümmerten sich dann darum, dass sich der Brand nicht ausbreitete.

"Wir sind etwas früher als sonst ausgerückt dieses Jahr", so Walter der hofft, dass es ansonsten bei einer ruhigen Nacht für die Kameraden bleibt. Durch das rasche Eingreifen blieb ein größerer Schaden aus und niemand wurde verletzt.