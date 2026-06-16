Feuer bricht in Küche aus: Kindergarten nicht mehr nutzbar

Bonn - Bei einem Feuer am Nachmittag in einer Kindertagesstätte in Bonn sind alle Kinder und Betreuer unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr Bonn musste am Nachmittag einen Brand in der Küche einer Kindertagesstätte löschen. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Allerdings hatte sich der Rauch auf die Einrichtung und angrenzende Räume ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kita sei bis auf Weiteres nicht nutzbar.

Das Feuer war den Angaben zufolge im Küchenbereich ausgebrochen. Die Tagesstätte selbst hatte einen Notruf abgesetzt. Neun Kinder und vier Betreuer waren bereits außerhalb des Gebäudes, als die Feuerwehr eintraf.

Es sei niemand verletzt worden. Weil auch die Brandmeldeanlage des angrenzenden Bonner Stadthauses ausgelöst hatte, wurde es zunächst geräumt.

Die Feuerwehr brachte auch das Feuer schnell unter Kontrolle.