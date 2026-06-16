Feuer bricht in Küche aus: Kindergarten nicht mehr nutzbar

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der Küche einer Kita in Bonn brennt es - während die Kinder und Erzieher schnell in Sicherheit sind, zieht der Rauch in die Räume.

Von Florentine Dame

Bonn - Bei einem Feuer am Nachmittag in einer Kindertagesstätte in Bonn sind alle Kinder und Betreuer unverletzt geblieben. 

Die Feuerwehr Bonn musste am Nachmittag einen Brand in der Küche einer Kindertagesstätte löschen.
Die Feuerwehr Bonn musste am Nachmittag einen Brand in der Küche einer Kindertagesstätte löschen.  © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Allerdings hatte sich der Rauch auf die Einrichtung und angrenzende Räume ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kita sei bis auf Weiteres nicht nutzbar. 

Das Feuer war den Angaben zufolge im Küchenbereich ausgebrochen. Die Tagesstätte selbst hatte einen Notruf abgesetzt. Neun Kinder und vier Betreuer waren bereits außerhalb des Gebäudes, als die Feuerwehr eintraf.

Es sei niemand verletzt worden. Weil auch die Brandmeldeanlage des angrenzenden Bonner Stadthauses ausgelöst hatte, wurde es zunächst geräumt.

Brand bricht an Grundschule aus: Mehr als 200 Kinder evakuiert
Feuerwehreinsätze Brand bricht an Grundschule aus: Mehr als 200 Kinder evakuiert

Die Feuerwehr brachte auch das Feuer schnell unter Kontrolle.

Länger habe es dagegen gedauert, die Räume zu entrauchen und eine Zwischendecke zu öffnen. Nach zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen.

Titelfoto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: