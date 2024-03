11.03.2024 18:10 Feuer bricht nachts in Wohnhaus aus: Mieter springt in Panik aus Fenster – sechs Verletzte!

In einem Mehrfamilienhaus in Beilrode-Großtreben ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Mann sprang in seiner Not aus dem Fenster.

Von Juliane Bonkowski

Beilrode - Großer Feuerwehreinsatz im Landkreis Nordsachsen: In einem Mehrfamilienhaus ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Mann sprang in seiner Not aus dem Fenster – insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Beilrode ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode Wie die Leipziger Polizeidirektion mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr in die Hauptstraße in Großtreben, einem Ortsteil von Beilrode, alarmiert. Aus zunächst unklarer Ursache brannte es dort in einem Keller. Dadurch sei das Treppenhaus des Gebäudes so stark verqualmt gewesen, dass die Bewohner ihre Wohnungen nicht mehr auf diesem Weg verlassen konnten. Ein 43-Jähriger sprang daraufhin aus einem Fenster in der zweiten Etage, um sich zu retten. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Feuerwehreinsätze Feuer in Klassenraum: Unterricht in Regelschule eingestellt "Die übrigen Bewohner begaben sich entweder selbstständig ins Freie oder wurden durch die Feuerwehr evakuiert", so die Polizei weiter. Drei weitere Männer im Alter von 48, 52 und 54 mussten ebenfalls stationär in einer Klinik aufgenommen werden, zwei andere Mieter (34 und 42) wurden ambulant versorgt. Ein Großteil der restlichen Bewohner kam in einer Turnhalle unter. Polizei ermittelt wegen Branddelikt und sucht Zeugen Das Gebäude war so voller Qualm, dass die Mieter ihre Wohnungen nicht mehr über das Treppenhaus verlassen konnten. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren bis 6 Uhr morgens im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Währenddessen musste die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt werden. Mittlerweile waren Spezialisten vor Ort, um die Brandursache zu herauszufinden – mit dem Ergebnis, dass die Polizei nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen hat. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf eine politische oder fremdenfeindliche Motivation vor", so die Behörde. Ergänzend hieß es am Montag, dass nach Zeugen gesucht werde, die ab circa 1 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Wohnhauses bemerkt haben. Feuerwehreinsätze MediaMarkt verwandelt sich in Flammen-Meer Ihr habt Hinweise? Dann meldet Euch bitte entweder bei der Kriminalaußenstelle Torgau, Husarenpark 21, 04860 Torgau, Tel. 03421/756327 oder bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341/96646666.

Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode