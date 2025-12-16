Feuer-Drama: Hund fällt fast vom Balkon, Feuerwehrmann riskiert sein Leben

Villingen-Schwenningen - Der Hund stand schon mit den Vorderpfoten auf dem Geländer und drohte, in die Tiefe zu stürzen. Beherzt rettete ein Feuerwehrmann das Tier in Villingen-Schwenningen, das während eines Brandes auf einem Balkon aufgetaucht war.

Der geretteter Hund liegt in den Armen eines Feuerwehrmannes. © Marc Eich/dpa

Bei dem Einsatz am Montag waren laut Polizei eine Frau und ihre zwei Kinder auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geflüchtet, in dem im mittleren Geschoss ein Feuer ausgebrochen war. Sie wurden gerettet und kamen mit einer Rauchgasverletzung in ein Krankenhaus.



Der Hausbesitzer, der während des Brandes bei der Arbeit war, meldete später, dass er den Familienhund vermisse. "Wir haben überall nach dem Hund gesucht, es gab viel Rauch und wir haben ihn nicht gefunden", sagte Feuerwehrkommandant Markus Megerle.

Dann flammte das Feuer im Dachgeschoss wieder auf und der Hund tauchte auf dem Balkon auf. "Wir wussten nicht, wo der Hund auf einmal herkam."

Als die Feuerwehr den Hund mit der Drehleiter retten wollte, ließ er sich nicht fassen.