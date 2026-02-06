Mitten auf A52: Reisebus geht lichterloh in Flammen auf, Autobahn muss gesperrt werden

Ratingen - Ein Reisebus ist am Morgen auf der A52 bei Ratingen am Breitscheider Kreuz vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr ging am Freitagmorgen auf der A52 mit vereinten Kräften gegen die Flammen vor. © Feuerwehr Ratingen/Facebook

Die sieben Menschen in dem Fahrzeug seien alle rechtzeitig herausgekommen und es sei niemand verletzt worden, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum.

Die Autobahn musste während der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Essen zwischen dem Kreuz Breitscheid und dem Rastplatz Auberg zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Der Bus hatte ein ukrainisches Kennzeichen, er brannte komplett aus - auch die Koffer unten im Fahrzeug verbrannten.

Der Fahrer stoppte das Fahrzeug auf der rechten Spur. Der Asphalt sei durch die große Hitze beschädigt und müsse möglicherweise erneuert werden, sagte ein Polizeisprecher. Die andere Fahrspur sollte zügig wieder freigegeben werden.