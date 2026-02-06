Hausbrand bei Bad Freienwalde: Mutiger Löschversuch endet im Krankenhaus

Bad Freienwalde (Oder) - In Neuenhagen bei Bad Freienwalde stand am Freitag ein Einfamilienhaus in Flammen. Der Eigentümer versuchte das Feuer zu löschen – und wurde dabei schwer verletzt.

Der Hausbrand in Neuenhagen endete für den Eigentümer und seine Familie im Krankenhaus. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Haus am Donnerstag in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Der 43-jährige Hauseigentümer versuchte noch, das Feuer eigenhändig zu bekämpfen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden.

Auch seine Ehefrau und das gemeinsame Kind wurden vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Bei beiden bestand der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, so die Feuerwehr.