Hausbrand bei Bad Freienwalde: Mutiger Löschversuch endet im Krankenhaus
Von Silke Sullivan
Bad Freienwalde (Oder) - In Neuenhagen bei Bad Freienwalde stand am Freitag ein Einfamilienhaus in Flammen. Der Eigentümer versuchte das Feuer zu löschen – und wurde dabei schwer verletzt.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Haus am Donnerstag in Brand, wie die Polizei mitteilte.
Der 43-jährige Hauseigentümer versuchte noch, das Feuer eigenhändig zu bekämpfen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden.
Auch seine Ehefrau und das gemeinsame Kind wurden vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Bei beiden bestand der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, so die Feuerwehr.
Der Sachschaden ist erheblich: Die Polizei schätzt ihn auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa