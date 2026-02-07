Feuerwehr wegen Dachstuhlbrand im Großeinsatz: Haus einsturzgefährdet

Ein Brand in Bad Urach (Kreis Reutlingen) hat am Samstagmorgen von einem Haus auf einen benachbarten Gebäudeteil übergegriffen. Verletzt wurde niemand.

Von Jana Renkert und Karolin Wiltgrupp

Bad Urach - Ein Brand in der Bad Uracher Altstadt (Kreis Reutlingen) hat am Samstagmorgen von einem Haus auf einen benachbarten Gebäudeteil übergegriffen.

Das Haus ist durch den Brand einsturzgefährdet.
Ersten Angaben eines Polizeisprechers zufolge war das Haus an der Straße Beim Fruchtkasten unbewohnt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war am Morgen gegen 7.30 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Auf den Bildern ist zu erkennen, wie sehr das Feuer den Dachstuhl zerstört hat. Das Gebäude sei einsturzgefährdet.

Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten. Die Brandursache ist noch unklar.

