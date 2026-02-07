Feuerwehr wegen Dachstuhlbrand im Großeinsatz: Haus einsturzgefährdet

Bad Urach - Ein Brand in der Bad Uracher Altstadt (Kreis Reutlingen) hat am Samstagmorgen von einem Haus auf einen benachbarten Gebäudeteil übergegriffen.

Das Haus ist durch den Brand einsturzgefährdet. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Ersten Angaben eines Polizeisprechers zufolge war das Haus an der Straße Beim Fruchtkasten unbewohnt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war am Morgen gegen 7.30 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar.