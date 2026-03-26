Feuer-Drama in Asylunterkunft: 90 Personen evakuiert, mehrere Personen verletzt

Neu Wulmstorf - Schock in Niedersachsen : In einer Asylunterkunft in Neu Wulmstorf (Kreis Harburg) ist am Donnerstag ein Feuer in einem Zimmer im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Mehrere Menschen konnten gerettet werden. Einige von ihnen wurden verletzt.

In einer Asylunterkunft in Neu Wulmstorf ist am Donnerstag ein Feuer in einem Zimmer im dritten Obergeschoss ausgebrochen. © JOTO

Gegen 16.23 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, so ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei ein Flur im dritten Obergeschoss bereits vollkommen verraucht gewesen.

Insgesamt sechs Personen wurden durch die Feuerwehr gerettet. Sieben Menschen wurden nach Angaben des Sprechers durch den Brand verletzt - davon vier leicht. Drei weitere Verletzte sind ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Zudem habe es bettlägerige Personen gegeben, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude befunden haben. Da sich diese jedoch in einem Gebäudeteil befunden haben, der nicht vom Feuer betroffen war, mussten sie von der Feuerwehr nicht befreit werden. Dennoch wurden diese durch den Rettungsdienst im Anschluss gesichtet und betreut.

Insgesamt 90 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und im Rathaus Neu Wulmstorf gegenüber von der Asylunterkunft vorübergehend betreut. Wann genau diese wieder in ihre Unterkunft zurückkehren können, sei derzeit noch nicht ganz klar.