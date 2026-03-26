Schlimmer Brand in "Pullman City": Das ist die Ursache

Nach dem verheerenden Brand in der Harzer Westernstadt "Pullman City" konnte die Polizei jetzt die Brandursache aufklären.

Von Lena Schubert

Hasselfelde - Nach dem verheerenden Brand in der Harzer Westernstadt "Pullman City" konnte die Polizei jetzt die Brandursache aufklären.

Am Mittwoch hatte es in der Westernstadt "Pullman City" im Harz gebrannt.
Am Mittwoch hatte es in der Westernstadt "Pullman City" im Harz gebrannt.  © Polizeirevier Harz

Die ersten Vermutungen, dass es sich bei dem Feuer in der Westernstadt um einen technischen Defekt gehandelt haben könnte, wurden bestätigt.

Brandursachenermittler waren am Donnerstag im Einsatz und stellten fest, dass ein Kabelbrand in der Elektroverteilung für den Brand verantwortlich war, teilte die zuständige Behörde mit.

Das schwere Feuer war am Mittwochmorgen in der Gaststätte "Buffalo Bill's Steak & Burger House" in der Harzer Westernstadt "Pullman City" in Hasselfelde (Sachsen-Anhalt) ausgebrochen.

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Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch der Sachschaden ist enorm: Die Polizei schätzte ihn am Mittwoch auf rund 100.000 Euro!

Der Schaden war enorm.
Der Schaden war enorm.  © Polizeirevier Harz

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen, bevor er auf umliegende Gebäude übergreifen konnte.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Harz

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