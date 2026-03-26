Hier brennt ein Stück Geschichte: Feuer in "kleiner Schwester" der Wartburg ausgebrochen

Weißensee - Teile einer Burg aus dem 12. Jahrhundert sind bei einem Brand im Norden Thüringens beschädigt worden.

In der Runneburg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. © Silvio Dietzel

Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen auf weitere Teile der Runneburg in Weißensee, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war demnach in der Nacht in einem Eckgebäude der Wehranlage ausgebrochen, direkt neben einem hohen Wachturm.

Verletzt wurde bei dem Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Einsatzort war laut einem Sprecher abgesperrt. Im Laufe des Tages sollen dort die Ermittlungen zum Brand beginnen.

Zunächst waren die Einsatzkräfte von Schlimmerem ausgegangen: Durch den Wind und großen Funkenflug habe es so ausgesehen, als würden die Flammen auf weitere Teile des historischen Gebäudes übergreifen, sagte der Sprecher weiter. Feuerwehrleute hätten das verhindert.

Wegen des starken Funkenflugs wurden in angrenzenden Straßen geparkte Autos möglicherweise beschädigt, teilte die Polizei am frühen Morgen mit.