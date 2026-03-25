Feuer-Drama in Pullman City: Gaststätte steht in Flammen

Am Mittwochmorgen ist in der Pullman City im Harz ein Feuer ausgebrochen. 65 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Von Inga Jahn

Hasselfelde - In der touristischen Westernstadt Pullman City im Harz hat es in einer Gaststätte gebrannt.

Das Feuer war in einer Gaststätte ausgebrochen.
Das Feuer war in einer Gaststätte ausgebrochen.  © Matthias Bein/dpa

Das Feuer sei am Mittwochmorgen aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, verletzt wurde niemand, sagte der dortige Stadtwehrleiter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Mehrere Ortsfeuerwehren seien demnach mit insgesamt 65 Kräften im Einsatz gewesen.

Der Brand habe schnell gelöscht werden können. 

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Die rund 20 Hektar große Touristenattraktion hat im vergangenen Jahr eigenen Angaben nach rund 250.000 Gäste bei sich begrüßt.

65 Kräfte waren vor Ort im Einsatz.
65 Kräfte waren vor Ort im Einsatz.  © Matthias Bein/dpa
Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.
Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.  © Matthias Bein/dpa

Neben mehreren Gaststätten gibt es dort auch Museen und Ladengeschäfte. Außerdem kann man in der Westernstadt unweit des Brockens auch übernachten.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

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