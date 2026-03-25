Feuer-Drama in Pullman City: Gaststätte steht in Flammen

Hasselfelde - In der touristischen Westernstadt Pullman City im Harz hat es in einer Gaststätte gebrannt.

Das Feuer war in einer Gaststätte ausgebrochen. © Matthias Bein/dpa

Das Feuer sei am Mittwochmorgen aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, verletzt wurde niemand, sagte der dortige Stadtwehrleiter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Mehrere Ortsfeuerwehren seien demnach mit insgesamt 65 Kräften im Einsatz gewesen.

Der Brand habe schnell gelöscht werden können.

Die rund 20 Hektar große Touristenattraktion hat im vergangenen Jahr eigenen Angaben nach rund 250.000 Gäste bei sich begrüßt.