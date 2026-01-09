Feuer-Drama in der Platte: Frau und Kätzchen aus drittem Stock gerettet

Bautzen - Dramatische Bilder aus Bautzen ! Am späten Donnerstag brannte es in einer Plattenbau-Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen.

Das Blaulicht in der Albert-Einstein-Straße machte einige Anwohner neugierig. Sie verfolgten den Einsatz von ihren Balkonen. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Anwohner hörten gegen 21.50 Uhr einen lauten Knall in einem Hausflur in der Albert-Einstein-Straße. Als kurz danach auch noch Qualm aufstieg, wählten sie den Notruf. Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rückten an.

Die Polizei Görlitz bestätigte den Einsatz auf TAG24-Nachfrage. Demnach brannte es in einer Wohnung im dritten Stock der Platte. Weil sich die Bewohnerin (66) nicht selbst retten konnte, fuhr die Bautzner Feuerwehr ihre Drehleiter aus.

Über den Balkon wurde die 66-Jährige samt ihrer schwarzen Katze aus der Wohnung geholt. Die Bautznerin erlitt schwere Verletzungen, musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Um die süße Samtpfote, die augenscheinlich unverletzt blieb, kümmerte sich derweil eine Kameradin der Feuerwehr.