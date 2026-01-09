Feuer-Drama in der Platte: Frau und Kätzchen aus drittem Stock gerettet
Bautzen - Dramatische Bilder aus Bautzen! Am späten Donnerstag brannte es in einer Plattenbau-Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen.
Anwohner hörten gegen 21.50 Uhr einen lauten Knall in einem Hausflur in der Albert-Einstein-Straße. Als kurz danach auch noch Qualm aufstieg, wählten sie den Notruf. Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rückten an.
Die Polizei Görlitz bestätigte den Einsatz auf TAG24-Nachfrage. Demnach brannte es in einer Wohnung im dritten Stock der Platte. Weil sich die Bewohnerin (66) nicht selbst retten konnte, fuhr die Bautzner Feuerwehr ihre Drehleiter aus.
Über den Balkon wurde die 66-Jährige samt ihrer schwarzen Katze aus der Wohnung geholt. Die Bautznerin erlitt schwere Verletzungen, musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Um die süße Samtpfote, die augenscheinlich unverletzt blieb, kümmerte sich derweil eine Kameradin der Feuerwehr.
Wohnung von Bautznerin aktuell nicht mehr bewohnbar
Wie es zum Brand kommen konnte und was es mit dem Knallgeräusch auf sich hat, wird jetzt ermittelt. Aktuell sei die Unglücksursache noch völlig unklar.
Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Wohnung sei laut Polizei in Teilen nicht mehr bewohnbar. Das THW sicherte die Brand-Bleibe ab.
Titelfoto: Montage: LausitzNews.de / Jens Kaczmarek (2)