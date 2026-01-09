 3.715

Feuer-Drama in der Platte: Frau und Kätzchen aus drittem Stock gerettet

Dramatische Bilder aus Bautzen! Am späten Donnerstag brannte es in einer Plattenbau-Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen. Eine Frau wurde verletzt.

Von Marcus Scholz

Bautzen - Dramatische Bilder aus Bautzen! Am späten Donnerstag brannte es in einer Plattenbau-Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen.

Das Blaulicht in der Albert-Einstein-Straße machte einige Anwohner neugierig. Sie verfolgten den Einsatz von ihren Balkonen.
Das Blaulicht in der Albert-Einstein-Straße machte einige Anwohner neugierig. Sie verfolgten den Einsatz von ihren Balkonen.  © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Anwohner hörten gegen 21.50 Uhr einen lauten Knall in einem Hausflur in der Albert-Einstein-Straße. Als kurz danach auch noch Qualm aufstieg, wählten sie den Notruf. Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rückten an.

Die Polizei Görlitz bestätigte den Einsatz auf TAG24-Nachfrage. Demnach brannte es in einer Wohnung im dritten Stock der Platte. Weil sich die Bewohnerin (66) nicht selbst retten konnte, fuhr die Bautzner Feuerwehr ihre Drehleiter aus.

Über den Balkon wurde die 66-Jährige samt ihrer schwarzen Katze aus der Wohnung geholt. Die Bautznerin erlitt schwere Verletzungen, musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Um die süße Samtpfote, die augenscheinlich unverletzt blieb, kümmerte sich derweil eine Kameradin der Feuerwehr.

Das Kätzchen war nach seiner Rettung in guten Händen.
Das Kätzchen war nach seiner Rettung in guten Händen.  © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek
Die Kameraden der Feuerwehr rückten mit ihrer Drehleiter an und holten damit die 66-Jährige aus ihrer Wohnung.
Die Kameraden der Feuerwehr rückten mit ihrer Drehleiter an und holten damit die 66-Jährige aus ihrer Wohnung.  © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Wohnung von Bautznerin aktuell nicht mehr bewohnbar

Wie es zum Brand kommen konnte und was es mit dem Knallgeräusch auf sich hat, wird jetzt ermittelt. Aktuell sei die Unglücksursache noch völlig unklar.

Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Wohnung sei laut Polizei in Teilen nicht mehr bewohnbar. Das THW sicherte die Brand-Bleibe ab.

