Feuer-Drama in Guben: Toter bei Wohnungsbrand

Guben - Ein Mehrfamilienhaus im Spree-Neiße-Kreis stand am Freitagnachmittag in Flammen. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Bewohner kam ums Leben.

In dem Hochhaus im Wendischen Ring wurde nach dem Brand eine leblose Person gefunden. © Sophie Meyer/Blaulichtreport Lausitz

Bei einem Wohnungsbrand im 4. Stock eines Wohnhauses in Guben wurde ein Mensch tot aufgefunden, jede Hilfe kam zu spät.

Außerdem mussten mehrere Menschen infolge des Brandes verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.