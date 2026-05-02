Hoher Schaden bei Brand in Oberbayern: Pferdestall wird Raub der Flammen
Von Robin Pfeiffer und Benedikt Zinsmeister
Waging am See - Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Beim Brand eines Pferdestalls und einer angrenzenden Maschinenhalle bei Waging am See (Landkreis Traunstein) ist ein Schaden von ungefähr 250.000 Euro entstanden.
Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer vom Pferdestall auf die Maschinenhalle übergegriffen.
Demnach wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 22.05 Uhr in den Waginger Ortsteil Tettelham alarmiert.
Die Feuerwehr habe verhindern können, dass das Feuer sich auf ein Wohnhaus ausbreite, sodass keine Menschen zu Schaden gekommen seien.
Mindestens zwei Ponys sind laut Polizei aber beim Brand gestorben, weitere acht haben sich im Stall befunden. Es sei noch unklar, ob sie sich befreien konnten.
Um kurz vor Mitternacht hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa