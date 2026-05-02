Grillparty am Maifeiertag endet mit Feuerwehreinsatz: 200.000 Euro Schaden nach Brand

Heilbronn-Biberach - Eine als Grillparty geplante Zusammenkunft auf der Terrasse am Maifeiertag hat in Heilbronn einen größeren Brand mit einem Schaden von rund 200.000 Euro verursacht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Heilbronn löschen auf der Terrasse des Wohnhauses den Brand, der durch eine Grillparty ausgelöst wurde. © Feuerwehr Heilbronn /dpa

Das Feuer breitete sich am Freitagmittag gegen 13.50 Uhr beim Grillen aus und die Flammen griffen auf die Fassade des Mehrfamilienhauses an der Biberacher Verdistraße über, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Feuerwehrangaben zufolge wurden der Dachstock und der Wintergarten beschädigt.

Zwei Männer und zwei Frauen kamen laut der Polizeisprecherin mit Rauchvergiftungen vorsorglich ins Krankenhaus.