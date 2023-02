Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus: Bewohner stirbt in den Flammen

Delmenhorst – Ein 51-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in Delmenhorst ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Ein Mann starb bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße in Wildeshausen gegen 10.33 Uhr gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Fenster. Alle zwölf Bewohner der nicht betroffenen Wohnung hatten das Haus bereits verlassen und blieben unverletzt.

Für den 51-jährigen Bewohner der Brandwohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden.

Die rund 60 Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.