Aufregung bei Feuerwehreinsatz: "Waffe" in Wohnung entdeckt

Schneeberg - Große Aufregung bei einem Feuerwehreinsatz in Schneeberg (Erzgebirgskreis): In der betroffenen Wohnung wurde eine "Waffe" entdeckt.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Wolfgang-Krodel-Straße in Schneeberg ausrücken. © Niko Mutschmann

Am Mittwochabend hatte gegen 22 Uhr ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Krodel-Straße ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war in einer Wohnung Essen angebrannt.

In der Wohnung befand sich auch noch eine Person. Der Bewohner kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Damit war der Feuerwehreinsatz eigentlich beendet, aber dann entdeckten die Kameraden in den Räumen eine Waffe.

Sie alarmierten die Polizei. Nach der anfänglichen Aufregung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der Waffe handelte es sich um ein Spielzeug. Sie war laut Polizei aus Lego-Steinen.