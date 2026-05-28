Erst brennt Balkon, dann der Dachstuhl: Rund 150 Feuerwehrkräfte rücken aus

Gießen/Buseck - Rund 250.000 Euro Sachschaden: Ein verheerender Brand in Buseck bei Gießen löste am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus!

Wohnhausbrand in Alten-Buseck bei Gießen: Verletzt wurde niemand, doch es entstand beträchtlicher Sachschaden. © Fuldamedia

Das Feuer brach gegen 15.16 Uhr im Ortsteil Alten-Buseck auf einem Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses aus, wie die Polizei in Mittelhessen am Donnerstag mitteilte.

Von dort breitete sich das Feuer "über die Fassade bis in den Dachstuhl aus", wie ein Sprecher erklärte. Zudem griffen die Flammen auf den Balkon und die Fassade des Nachbarhauses über.

Die Feuerwehr rückte mit rund 150 Einsatzkräften aus. Gegen 20.45 Uhr waren die Flammen gelöscht.

Verletzt wurde durch den Brand in Alten-Buseck niemand: Eine 24-jährige Frau und ein 27 Jahre alter Mann wurden zwar vor Ort wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung untersucht, sie mussten aber nicht behandelt werden.