Feuer führt zu Wasserschaden: Komplettes Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Leinefelde-Worbis - In einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde-Worbis (Kreis Eichsfeld) hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

In einer Wohnung in der Konrad-Martin-Straße gab es gegen 1.15 Uhr mehrere Explosionen, wodurch das Feuer entfacht wurde, wie die Polizei am Samstagvormittag erklärte. Was die Detonationen ausgelöst hatte, ist den Angaben nach bislang noch unklar.

Durch den Brand wurde der 47-jährige Mieter der betroffenen Wohnung schwer verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich der Rauch aus der Wohnung in das Treppenhaus ausbreitete, musste das Gebäude evakuiert werden. Insgesamt sieben Personen und ein Hund wurden aus ihren Wohnungen geholt. Ein 67-Jähriger verletzte sich hierbei leicht. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Das Feuer demolierte außerdem eine Wasserleitung. Dadurch entstand ein Wasserschaden und das Wasser lief unkontrolliert in die Brandwohnung. Die darunter liegenden Wohnungen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Wegen des Wasserschadens musste die Warmwasserversorgung abgestellt werden. Aus diesem Grund sind alle acht Wohnungen des Mehrfamilienhauses vorübergehend nicht bewohnbar.