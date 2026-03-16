Feuer im Bezirkskrankenhaus: Station geräumt, Kripo ermittelt

Deggendorf - Im Bezirkskrankenhaus Mainkofen im Landkreis Deggendorf hat es gebrannt. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle - doch was hat ihn ausgelöst? (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Feueralarm ging am Sonntag gegen 23.45 Uhr in der Leitstelle ein. Vor Ort brannte ein Zimmer auf einer Station. Mehrere Patienten und das Personal mussten in der Nacht die Station verlassen.

Eine Person wurde leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Anschließend konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.