Feuer im Bezirkskrankenhaus: Station geräumt, Kripo ermittelt
Deggendorf - Im Bezirkskrankenhaus Mainkofen im Landkreis Deggendorf hat es gebrannt. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Feueralarm ging am Sonntag gegen 23.45 Uhr in der Leitstelle ein. Vor Ort brannte ein Zimmer auf einer Station. Mehrere Patienten und das Personal mussten in der Nacht die Station verlassen.
Eine Person wurde leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.
Anschließend konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.
Ersten Einschätzungen zufolge liegt der Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa