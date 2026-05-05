Großbrand auf Firmengelände in Brandenburg: Warnung über NINA

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Auf einem Firmengelände in Rüdersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland, östlich von Berlin, brennt ein großer Haufen Sperrmüll.

Von Alexandra Kiel

Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) - Auf einem Firmengelände in Rüdersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland brennt ein großer Haufen Sperrmüll.

Die Feuerwehr muss einen Brand auf einem Firmengelände östlich von Berlin löschen. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr muss einen Brand auf einem Firmengelände östlich von Berlin löschen. (Symbolfoto)  © Frank Hammerschmidt/dpa

Laut Angaben der Polizei ist die Feuerwehr seit der Nacht im Ortsteil Herzfelde im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Weshalb der Unrat auf einer Fläche von 15 mal 15 Metern östlich von Berlin in Brand geraten war, ist bislang unklar.

Der brennende Müll müsse mühsam auseinandergezogen und einzeln abgelöscht werden, hieß es.

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Zur Schadenhöhe sowie einem möglichen Ende des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben. 

Über NINA ist eine Warnung an die Bevölkerung herausgegangen.
Über NINA ist eine Warnung an die Bevölkerung herausgegangen.  © Screenshot/warnung.bund.de

Die Bevölkerung wird aktuell unter anderem über die App NINA gewarnt, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa, Screenshot/warnung.bund.de (Bildmontage)

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