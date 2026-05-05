Chemikalien-Vorfall? Tod eines Arbeiters löst Gefahreneinsatz von Feuerwehr aus

Brieselang (Havelland) - Die Feuerwehr ist am Montagabend nach einem Arbeitsunfall zu einem Großeinsatz in Brieselang, nordwestlich von Berlin , ausgerückt, bei dem ein Mann gestorben ist.

Zwei Feuerwehrleute warten in Schutzanzügen auf ihren Einsatz. © Julian Stähle

Demnach bestand der Verdacht, dass auf dem Gelände der Firma Otek im Forstweg ein chemischer Stoff ausgetreten sein könnte, der sich möglicherweise über die Luft ausbreite, teilte die Regionalleitstelle Nordwest Brandenburg mit.

Nach Angaben eines Polizeisprechers habe sich dann aber schnell herausstellt, dass ein 45-Jähriger offenbar durch einen medizinischen Notfall an seinem Arbeitsplatz zusammengebrochen und gestorben war.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot von 20 Fahrzeugen aus. Auch der Katastrophenschutz war an dem Einsatz beteiligt.

Um den Ort des Geschehens wurde demnach ein Gefahrenbereich von rund einem Kilometer eingerichtet. Otek ist auf diverse Veredelungstechniken spezialisiert.

Einsatzkräfte in Schutzanzügen untersuchten das Firmengebäude. Außerdem wurde eine Dekontaminationsstelle eingerichtet. Trotz einer gründlichen Suche konnte jedoch keine Austrittsstelle ausfindig gemacht werden.