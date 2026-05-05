Holzbaufirma geht in Flammen auf: Immenser Schaden nach Großbrand

Achern - Eine sichtbare Rauchsäule über dem Industriegebiet "Heid" alarmierte am Montagabend die Rettungskräfte in Achern (Ortenaukreis). Bei einem Brand entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Flammen breiteten sich schnell aus. Es kam zu starker Rauchentwicklung. © Esther Busch / EinsatzReport24

Gegen 20.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Kurz darauf rückte die Feuerwehr zum Großbrand einer Holzbaufirma aus. Ein auf dem Gelände befindlicher Wohncontainer brannte vollständig nieder, und auch Teile einer Fertigungshalle wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigem Stand der Polizei kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.

Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht an. Zudem wurde eine Brandwache zur weiteren Kontrolle des Objekts organisiert.