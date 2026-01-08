Gebäude in Wittstocker Altstadt brennt komplett nieder: 250.000 Euro Schaden

Wittstock/Dosse - In der historischen Altstadt von Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist am Mittwochabend ein Gebäude in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden ist hoch.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen am Mittwoch in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) vor einem schwierigen Einsatz. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 17.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in dem Haus an der Marktgasse ausgebrochen.

Als die ersten Löschfahrzeuge eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem als Lager genutzten Gebäude.

Die Feuerwehr Wittstock und umliegende Wehren rückten mit insgesamt 65 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden, da sich immer wieder Glutnester entzündeten. Trotz der intensiven Löscharbeiten brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder.