Wohnhaus explodiert: Dreiköpfige Familie tot in Trümmern gefunden

Albstadt - In einem Wohnhaus in Albstadt (Zollernalbkreis) kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Gasexplosion. Das Gebäude ist vollständig eingestürzt. In den Trümmern wurden drei Leichen gefunden.

Ein Haus in Albstadt liegt seit den frühen Morgenstunden in Trümmern. © Jannik Nölke/dpa

Laut Deutscher Presseagentur handelt es sich bei den Toten um Familienmitglieder im Alter von 33, 30 und sechs Jahren.

Rund 200 Einsatzkräften sowie Spürhunde waren bei der stundenlangen Suche im Einsatz.

Gegen 5 Uhr war es in dem Wohnhaus in der Josefstraße zu einer Detonation gekommen. Die Ursache der Gasexplosion ist noch ungeklärt.

"Wir alle, und da rede ich in erster Linie von den Hilfsorganisationen, sind unermüdlich daran, deren Schicksal aufzuklären", sagte Albstadts Bürgermeister Roland Tralmer (59, CDU) am Mittag.

Mehrere umliegende Häuser wurden schwer beschädigt, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Deren Bewohner wurden evakuiert und nach aktuellem Stand nicht körperlich verletzt.

Die Gaszufuhr in der gesamten Straße wurde aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Weitere Explosionen sind laut Tralmer jedoch nicht zu befürchten.