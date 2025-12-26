Feuer im Erzgebirge: Brand in Bauwagen

Lößnitz - Feuerwehreinsatz in Lößnitz ( Erzgebirge ) am ersten Weihnachtsfeiertag!

In einem Bauwagen war ein Feuer ausgebrochen. © Niko Mutschmann

Gegen 15 Uhr wurden am Donnerstag alle vier Ortsfeuerwehren der Stadt Lößnitz zu einem Brand im Ortsteil Affalter alarmiert.

In einem ausgebauten Bauwagen war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile des Bauwagens bereits in Flammen.