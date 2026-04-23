Wohnhausbrand im Erzgebirge: Bewohnerin rettet sich

Stollberg/Erzgebirge - Feuer-Alarm am Donnerstagmorgen im Erzgebirge : In Sollberg brannte es in einem Einfamilienhaus. Die Bewohnerin konnte sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

In der oberen Etage dieses Einfamilienhauses in Stollberg (Erzgebirge) brannte es am Donnerstagmorgen. Die Feuerwehr warf eine verbrannte Couch vom Vordach. © Niko Mutschmann

Das Feuer brach gegen 7.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einem Wohnhaus an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Niederdorf aus.

"In der oberen Etage kam es zu einer starken Rauchentwicklung", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Schnell rückte die Feuerwehr an. Der Brand konnte gelöscht werden. Durch das Feuer entstand ein hoher Sachschaden, die Polizei spricht von etwa 100.000 Euro!



Bilder vom Einsatzort zeigen, wie ein Fenster der oberen Etage völlig zerstört wurde. Feuerwehrleute warfen eine verbrannte Couch vom Vordach des Gebäudes.

Am Donnerstag soll ein Brand-Experte der Polizei zum Einsatz kommen. Er soll klären, wie das Feuer ausbrechen konnte. Immerhin: Die Bewohnerin konnte sich laut Polizeiangaben rechtzeitig retten - sie blieb unverletzt.