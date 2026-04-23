Feuer in Stammheimer Gefängnis: Insasse verletzt

Stammheim - In einer Gefängniszelle in Stammheim ist am späten Mittwochabend ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Gefängniszelle am späten Abend. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 23 Uhr wurde in einer Zelle in dem Gefängnis ein Feuer bemerkt, berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24.

Der 51-jährige Insasse der Zelle wurde dabei leicht verletzt. Zwei Mitarbeiter der JVA wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.