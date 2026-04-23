Feuer in Stammheimer Gefängnis: Insasse verletzt

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In der JVA Stammheim ist es am späten Abend zu einem Brand gekommen.

Von Lara Vonwald

Stammheim - In einer Gefängniszelle in Stammheim ist am späten Mittwochabend ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Gefängniszelle am späten Abend.
Die Feuerwehr löschte den Brand in der Gefängniszelle am späten Abend.  © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 23 Uhr wurde in einer Zelle in dem Gefängnis ein Feuer bemerkt, berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24.

Der 51-jährige Insasse der Zelle wurde dabei leicht verletzt. Zwei Mitarbeiter der JVA wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald

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