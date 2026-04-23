Feuer in Stammheimer Gefängnis: Insasse verletzt
37 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Stammheim - In einer Gefängniszelle in Stammheim ist am späten Mittwochabend ein Brand ausgebrochen.
Gegen 23 Uhr wurde in einer Zelle in dem Gefängnis ein Feuer bemerkt, berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24.
Der 51-jährige Insasse der Zelle wurde dabei leicht verletzt. Zwei Mitarbeiter der JVA wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.
Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald