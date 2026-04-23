Feuerwehr eilt zu Hausbrand: Für Bewohner kommt jede Hilfe zu spät

Kriftel - Wohnhausbrand im Main-Taunus-Kreis mit schrecklichen Folgen: Ein 75 Jahre alter Mann ist bei dem Feuer im hessischen Kriftel am Mittwoch ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in Kriftel ist ein 75-Jähriger gestorben. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 17 Uhr über den Brand in der Straße "Im Engler" informiert worden. Dieser war in der Küche des Hauses ausgebrochen und hatte sich anschließend schnell in diesem ausgebreitet.

Beim Eintreffen der ersten Retter war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar, dieser drang aus dem Einfamilienhaus und dessen Dachbereich.

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Gebäude. Für den Eigentümer der Wohnung kam jedoch jede Hilfe zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät. Der Senior konnte nur tot geborgen werden.