Feuer im Norden: Plötzlich Rauch über der Schule

Neumünster - Was ein Schreck: In Neumünster ( Schleswig-Holstein ) sorgte ein Feuer in der Walther-Lehmkuhl-Schule für Aufregung.

Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Feuerwehr Neumünster

Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehrleute wegen einer starken Rauchentwicklung in die Walther-Lehmkuhl-Schule geschickt, teilte die Feuerwehr Neumünster mit.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war die Schule bereits geräumt und keine Personen befanden sich in Gefahr.

Laut Angaben der Feuerwehr brannte in der Schule ein Papierkorb auf einer Toilette. Unter Atemschutz ging ein Trupp vor und konnte das Feuer schnell löschen.