Feuer im Tunnel: A81 nach Lkw-Brand in beide Richtungen voll gesperrt
Ludwigsburg - Verkehrschaos am Dienstagnachmittag: Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers ist der Engelbergtunnel auf der A81 bei Ludwigsburg derzeit komplett dicht. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um die Flammen zu löschen und die Röhren zu lüften. Pendler müssen mit starken Behinderungen rechnen.
Gegen 14.20 Uhr geriet im Engelbergtunnel aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw-Anhänger in Brand. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte das Fahrzeug Elektrogeräte geladen.
Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Aktuell konzentriert sich die Arbeit der Feuerwehr darauf, die Tunnelröhren mit Hochleistungslüftern vom dichten Rauch zu befreien.
Nach derzeitigem Stand befinden sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich des Tunnels. Zwei Menschen erlitten durch das Brandgeschehen leichte Verletzungen.
Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu sichern.
Für Autofahrer bedeutet der Vorfall eine massive Geduldsprobe. Die A81 ist im Bereich des Tunnels in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer dringend darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Erstmeldung: 15.40 Uhr, aktualisiert um 15.45 Uhr.
Titelfoto: Karsten Schmalz