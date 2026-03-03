Feuer im Tunnel: A81 nach Lkw-Brand in beide Richtungen voll gesperrt

Ludwigsburg - Verkehrschaos am Dienstagnachmittag: Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers ist der Engelbergtunnel auf der A81 bei Ludwigsburg derzeit komplett dicht. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um die Flammen zu löschen und die Röhren zu lüften. Pendler müssen mit starken Behinderungen rechnen.

Es entstand eine massive Rauchwolke über der A81. © Karsten Schmalz

Gegen 14.20 Uhr geriet im Engelbergtunnel aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw-Anhänger in Brand. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte das Fahrzeug Elektrogeräte geladen.

Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Aktuell konzentriert sich die Arbeit der Feuerwehr darauf, die Tunnelröhren mit Hochleistungslüftern vom dichten Rauch zu befreien.

Nach derzeitigem Stand befinden sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich des Tunnels. Zwei Menschen erlitten durch das Brandgeschehen leichte Verletzungen.

Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu sichern.