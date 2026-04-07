Feuer in Aachener Klinik: Mehrere Verletzte, Dutzende Patienten müssen evakuiert werden

Aachen - Am Dienstagmittag musste die Aachener Feuerwehr zu einem Brandeinsatz zu einem Krankenhaus in der Innenstadt ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Aachener Feuerwehr musste Dutzende Menschen aus der Klinik in der Innenstadt evakuieren. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Es gab gegen Mittag eine starke Rauchentwicklung über dem Alexianer Krankenhaus in der Innenstadt in der Nähe des Aachener Doms, wie die Polizei mitteilt.

Das Feuer brach in einem Patientenzimmer aus, die Ursache ist noch unklar.

Fünf Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.