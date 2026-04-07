Feuer in Aachener Klinik: Mehrere Verletzte, Dutzende Patienten müssen evakuiert werden
Von Marco Rauch, Jonas Reihl
Aachen - Am Dienstagmittag musste die Aachener Feuerwehr zu einem Brandeinsatz zu einem Krankenhaus in der Innenstadt ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Es gab gegen Mittag eine starke Rauchentwicklung über dem Alexianer Krankenhaus in der Innenstadt in der Nähe des Aachener Doms, wie die Polizei mitteilt.
Das Feuer brach in einem Patientenzimmer aus, die Ursache ist noch unklar.
Fünf Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.
Dutzende Menschen hätten zudem in Sicherheit gebracht werden müssen, berichtet eine Polizeisprecherin außerdem.
Der Bereich um die Klinik wurde weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa