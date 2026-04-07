Flammen zerstören Lagerhalle: Zeugen sichten verdächtige Person am Tatort

Hettstedt - Am Montagabend ist in einer Lagerhalle in Hettstedt ( Mansfeld-Südharz ) ein Feuer ausgebrochen. War es Brandstiftung?

Bei dem Brand entstand ein Schaden von knapp 250.000 Euro. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der ermittelnden Polizei brannte die Halle am Montag ab. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von etwa 250.000 Euro verursacht, hieß es weiter.

Das Gebäude befand sich auf dem Gelände einer Firma. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie genau es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge steht derzeit die Vermutung einer mutmaßlichen Brandstiftung als Ursache im Raum.