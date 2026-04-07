Verheerender Wohnhausbrand in Sachsen: Bewohnerin verletzt

Geringswalde - Im Geringswalder Ortsteil Dittmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen ) ist es am Dienstagvormittag zu einem verheerenden Dachstuhlbrand gekommen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl in Flammen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Das Feuer war gegen 11.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl schon in Flammen, die sich rasch in dem Gebäude ausbreiteten. Teile des Dachstuhls stürzten ein.

Für die Löscharbeiten musste auch die B175 gesperrt werden. Die Sperrung dauert laut Polizei etwa drei Stunden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich eine Bewohnerin noch im Haus. Nach ersten Informationen musste sie wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Am Mittwoch soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Fertigteilhaus ist, steht noch nicht fest.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem wurde die Drehleiter aus Waldheim angefordert.