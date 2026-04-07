Hoverboard löst Brand in Mehrfamilienhaus aus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Klötze ist in der Nacht auf Montag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus entstanden. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Klötze - In der Nacht auf Montag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) wegen eines Brandes aus dem Schlaf gerissen.

Insgesamt 53 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.
Insgesamt 53 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.  © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Immekath

Ersten Informationen des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel zufolge soll das Feuer gegen 23.30 Uhr im Keller des Hauses ausgebrochen sein.

Insgesamt 53 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Mehrere Bewohner des Gebäudes mussten zudem über die Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden, so eine Sprecherin der Polizei.

Ursache für den Brand soll ersten Ermittlungen zufolge ein Hoverboard gewesen sein. Die Flammen breiteten sich anschließend auf weitere Kellerabteile aus.

Zahlreiche Bewohner mussten über eine Drehleiter aus dem Gebäude befreit werden.
Zahlreiche Bewohner mussten über eine Drehleiter aus dem Gebäude befreit werden.  © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Immekath

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Alle Wohnungen sind weiterhin bewohnbar, hieß es weiter.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Immekath

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