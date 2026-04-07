Hoverboard löst Brand in Mehrfamilienhaus aus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres
Klötze - In der Nacht auf Montag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) wegen eines Brandes aus dem Schlaf gerissen.
Ersten Informationen des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel zufolge soll das Feuer gegen 23.30 Uhr im Keller des Hauses ausgebrochen sein.
Insgesamt 53 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Mehrere Bewohner des Gebäudes mussten zudem über die Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden, so eine Sprecherin der Polizei.
Ursache für den Brand soll ersten Ermittlungen zufolge ein Hoverboard gewesen sein. Die Flammen breiteten sich anschließend auf weitere Kellerabteile aus.
Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Alle Wohnungen sind weiterhin bewohnbar, hieß es weiter.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Immekath