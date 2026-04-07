Hoverboard löst Brand in Mehrfamilienhaus aus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Klötze - In der Nacht auf Montag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Klötze ( Altmarkkreis Salzwedel ) wegen eines Brandes aus dem Schlaf gerissen.

Insgesamt 53 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Immekath

Ersten Informationen des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel zufolge soll das Feuer gegen 23.30 Uhr im Keller des Hauses ausgebrochen sein.

Insgesamt 53 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Mehrere Bewohner des Gebäudes mussten zudem über die Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden, so eine Sprecherin der Polizei.

Ursache für den Brand soll ersten Ermittlungen zufolge ein Hoverboard gewesen sein. Die Flammen breiteten sich anschließend auf weitere Kellerabteile aus.