Feuer in ältestem Einkaufsmarkt: Fluchtweg für Hausbewohner abgeschnitten

Bitterfeld-Wolfen - Die Bitterfelder Feuerwehr war am frühen Montagmorgen gefordert, als ein Brand im ältesten, aber mittlerweile geschlossenen Einkaufsmarkt der Stadt ausbrach. Weil sich noch mehrere Personen im Gebäude befanden, hatte deren Rettung während der Löschmaßnahmen Priorität.

Die Burgstraße war am frühen Montagmorgen in Blaulicht getaucht. Rund drei Stunden dauerte der Einsatz. © Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Die Einsatzkräfte wurden um 3.18 Uhr in die Burgstraße alarmiert, wie die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen selbst auf ihrer Webseite berichtete. Dort war in einem Lagerraum des früheren Marktes mit dem Namen "Die 100" ein Brand ausgebrochen.

Zahlreiche Kameraden aus Bitterfeld, Greppin und Holzweißig machten sich sofort auf den Weg. Vor Ort bestätigte sich die Lage.

"Der Brandrauch hatte sich bereits im Treppenhaus ausgebreitet und somit den Fluchtweg für die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen abgeschnitten", so ein Sprecher.

Während ein Trupp sofort mit den Löschmaßnahmen begann, machte sich ein anderer an der Gebäuderückseite an die Rettung der Hausbewohner.

Eine Person habe demnach bereits am Fenster auf sich aufmerksam gemacht und über Atembeschwerden geklagt. Sie wurde mittels einer Drehleiter aus dem Gebäude geholt.