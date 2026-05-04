Nach tagelangen Löscharbeiten: Brand auf Mülldeponie ist endlich gelöscht

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Nach dem Brand von etwa 20.000 Kubikmetern Müll ist das Feuer in Weißenfels (Burgenlandkreis) am Sonntagabend gelöscht worden.

Von Jana Kieseyer

Weißenfels - Nach dem Brand von etwa 20.000 Kubikmetern Müll ist das Feuer in Weißenfels (Burgenlandkreis) am Sonntagabend gelöscht worden.

Der Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes wütete tagelang.
Der Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes wütete tagelang.  © EHL Media

Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes war laut Polizei am Freitagabend ein Sperrmüllhaufen der Deponie in Brand geraten. Wie sich dieser entzündete, ist demnach weiter unklar. Auch die Höhe des Schadens sei bislang unbekannt. 

Durch den Brand auf dem Gelände am Rand von Weißenfels war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Durchgehend waren Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, die nach und nach reduziert wurden. 

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Am Sonntagnachmittag waren nach Angaben der Rettungsleitstelle des Burgenlandkreises noch vier Kameraden vor Ort.

Der entzündete Müll musste für die Restlöscharbeiten immer wieder umgestapelt und gelöscht werden - eine Art "Fleißarbeit", wie es hieß.

Titelfoto: EHL Media

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