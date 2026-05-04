Flammen schlagen aus Hausdach: Feuerwehr hat bei Brand alle Hände voll zu tun

Schmitten - In Schmitten im Hochtaunus hat ein Haus in Flammen gestanden. Laut Angaben der Polizei war das Feuer am Sonntagabend ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.

Die Feuerwehr hatte in Schmitten alle Hände voll zu tun. © 5VISION.NEWS

Glück im Unglück: Die Bewohner des Hauses im Ortsteil Seelenberg konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr, die gegen 21.15 Uhr ausgerückt war, schlugen die Flammen den Angaben zufolge aus dem Dach. Ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser konnte durch das schnelle Handeln allerdings verhindert werden.

Erste Einschätzungen der Beamten verorten den beim Brand entstandenen Sachschaden bei circa 500.000 Euro. Es waren rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.