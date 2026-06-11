Feuerwehreinsatz Harzer Hotel: Jugendlicher durch Powerbank schwer verletzt

Sorge - Im Oberharz am Brocken hat es in der Nacht auf Mittwoch in einem Ferienheim gebrannt. Ein Jugendlicher wurde durch eine Powerbank schwer verletzt.

Mehrere Jugendliche wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr im Hotel "Sorgenfrei" in Sorge. Die tragbare Ladestation soll in der Hosentasche des Schülers explodiert sein.

Hierbei zog er sich schwere Verbrennungen am Oberschenkel zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Wegen des Brandes musste die Unterkunft mehrere Stunden evakuiert werden. Neben dem Verletzten mussten auch weitere Jugendliche vor Ort ambulant versorgt werden, hieß es weiter.

Auch ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Schüler, die das Unglück miterlebt hatten. Viele von ihnen standen unter Schock. Die Heranwachsenden waren im Rahmen einer Klassenfahrt in dem Hotel untergekommen.