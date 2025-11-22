Feuer in Asylunterkunft: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Seubersdorf - Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz war am Samstagmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Eine Asylunterkunft fing plötzlich Feuer, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Feuerwehrmänner kümmerten sich um die Flammen. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in Seubersdorf in einem der Gebäude aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang demnach bereits dichter Rauch aus dem Haus.

Ein Hubschrauber suchte anschließend die Umgebung nach einem möglichen Brandstifter ab - und wurde fündig. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen Tatverdächtigen fest.

Wie eine Sprecherin mitteilte, handelt es sich um einen 33-jährigen iranischen Staatsangehörigen, der früher in der Unterkunft gelebt hatte. Er wurde nach den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen festgenommen.

Das Feuer ist laut Polizeisprecherin inzwischen dank des Großaufgebots der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden.