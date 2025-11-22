Feuer in Asylunterkunft: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Am Samstagmittag kam es in einer Asylunterkunft in Seubersdorf zu einem Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kümmerte sich um die Flammen.

Von Roland Beck und Paulina Sternsdorf

Seubersdorf - Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz war am Samstagmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Eine Asylunterkunft fing plötzlich Feuer, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Feuerwehrmänner kümmerten sich um die Flammen.
Feuerwehrmänner kümmerten sich um die Flammen.  © NEWS5 / Malte Tiedemann

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in Seubersdorf in einem der Gebäude aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang demnach bereits dichter Rauch aus dem Haus.

Ein Hubschrauber suchte anschließend die Umgebung nach einem möglichen Brandstifter ab - und wurde fündig. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen Tatverdächtigen fest.

Wie eine Sprecherin mitteilte, handelt es sich um einen 33-jährigen iranischen Staatsangehörigen, der früher in der Unterkunft gelebt hatte. Er wurde nach den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen festgenommen.

Das Feuer ist laut Polizeisprecherin inzwischen dank des Großaufgebots der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden.

Wie der Brand in der Asylunterkunft zustande kam, ist noch unklar.
Wie der Brand in der Asylunterkunft zustande kam, ist noch unklar.  © NEWS5 / Malte Tiedemann
Ein Großaufgebot der Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer.
Ein Großaufgebot der Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer.  © NEWS5 / Malte Tiedemann

Insgesamt sollen sechs Bewohner von dem Brand betroffen sein und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Eine Person habe leichte Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend wurde das Gebäude belüftet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Brandfahnder sind vor Ort und sollen klären, wie es zu dem Feuer im Erdgeschoss der Unterkunft kommen konnte

