Feuer in Bamberger Mehrfamilienhaus: Sechs Menschen verletzt

Bamberg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bamberg sind mehrere Menschen verletzt worden.

Feuerwehr und Polizei rückten mit zahlreichen Einsatzkräften nach Bamberg aus. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Das Feuer brach am Morgen gegen 9.25 Uhr in der Färbergasse aus. Feuerwehr und Polizei rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an.

Von außen sei kein Feuer mehr sichtbar gewesen, die Brandbekämpfung habe sich auf den Innenbereich des Hauses konzentriert, sagte der Sprecher.

Vier Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Eine Frau brach sich außerdem wohl beim Weg ins Freie ein Bein.

Zwei Polizisten, die anfangs bei der Evakuierung des Hauses halfen, atmeten ebenfalls Rauch ein und wurden leicht verletzt.