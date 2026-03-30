Rauchmelder rettet Seniorin und Hund: 200.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Weil im Schönbuch - Ein Einfamilienhaus in Weil im Schönbuch im Kreis Böblingen ist nach einem Brand am späten Sonntagabend nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise verhinderte ein funktionierender Rauchmelder Schlimmeres.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften zu dem Wohnhaus aus. © SDMG / Schulz

Gegen 21 Uhr schlug das Gerät in dem Gebäude im Jägerholzweg Alarm und weckte eine 86-jährige Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt allein im Gebäude befand. Dank des Warnsignals konnte die Seniorin zusammen mit ihrem Hund rechtzeitig und unverletzt ins Freie flüchten und den Notruf absetzen.

Die regionalen Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und mussten unter anderem Teile des Dachstuhls öffnen, um die Flammen gezielt bekämpfen zu können. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand nach rund drei Stunden vollständig gelöscht werden.

Das Einfamilienhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, weshalb die Stadt die betroffene Frau vorerst in einem Hotel untergebracht hat. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 200.000 Euro.