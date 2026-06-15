Feuer in Baumarkt ausgebrochen: Waren Feuerteufel am Werk?

Haldensleben - Feuerwehreinsatz im Landkreis Börde! In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte ein Baumarkt, doch die Ursache ist derzeit noch ein Rätsel.

In Haldensleben brannte in der Nacht ein Baumarkt. © Polizeirevier Börde

Gegen 23 Uhr meldeten Augenzeugen, dass der Hagebaumarkt in der Friedrich-Schmelzer-Straße in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) brannte.

Die Kameraden der Feuerwehr mussten sich erst Zutritt zum umzäunten Gelände verschaffen und konnten dann mit den Löscharbeiten beginnen.

Laut Polizeiangaben hatten mehrere Kunststoff-Regentonnen, die auf Holzpaletten hinter dem Markt abgestellt waren, aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Glücklicherweise konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden, bevor sie auf das Hauptgebäude übergreifen konnten.

Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.