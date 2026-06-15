Brand mit drei Toten: Warum musste die Familie in Friesack sterben?

Friesack (Havelland) - Das Feuer im brandenburgischen Friesack mit drei Toten ist wahrscheinlich von einem technischen Defekt ausgelöst worden.

Das Einfamilienhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. © Christian Pörschmann/dpa

Das sei die vorläufige Einschätzung der Brandgutachter, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Bei den Toten handelte es sich demnach um die Bewohner des Hauses - alle im Erwachsenenalter. Genauere Angaben machte die Behörde nicht.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war eine dreiköpfige Familie nach dem Brand vermisst worden. Dabei handelte es sich um eine Familie mit Vater, Mutter und Tochter.

Der Brand war am vergangenen Mittwoch gegen 1 Uhr in dem Ort rund 50 Kilometer nordwestlich von Berlin gemeldet worden.