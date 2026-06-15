Brand mit drei Toten: Warum musste die Familie in Friesack sterben?
Von Wilhelm Pischke
Friesack (Havelland) - Das Feuer im brandenburgischen Friesack mit drei Toten ist wahrscheinlich von einem technischen Defekt ausgelöst worden.
Das sei die vorläufige Einschätzung der Brandgutachter, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
Bei den Toten handelte es sich demnach um die Bewohner des Hauses - alle im Erwachsenenalter. Genauere Angaben machte die Behörde nicht.
Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war eine dreiköpfige Familie nach dem Brand vermisst worden. Dabei handelte es sich um eine Familie mit Vater, Mutter und Tochter.
Der Brand war am vergangenen Mittwoch gegen 1 Uhr in dem Ort rund 50 Kilometer nordwestlich von Berlin gemeldet worden.
Als Feuerwehr- und Polizeikräfte eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits vollkommen in Brand. Auch ein Nebengebäude, das als Stall genutzt wurde, brannte.
Titelfoto: Christian Pörschmann/dpa