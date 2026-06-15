Löschversuch geht schief: Zwei Menschen nach Brand im Krankenhaus

Mönchengladbach - Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Mönchengladbach-Dahl sind zwei Menschen durch Rauchgase verletzt worden.

Die Feuerwehr musste in Mönchengladbach einen Brand in einer Kleingartenanlage löschen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr hatten sie noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versucht, das Feuer selbst zu löschen.

Dabei atmeten sie die Gase ein. Nach einer ersten Versorgung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Feuer war es am Sonntagabend gegen kurz vor 21 Uhr gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine sogenannte Doppellaube.