Feuer in Einfamilienhaus: Hund stirbt, Rentner schwer verletzt

Remptendorf - In Remptendorf im Saale-Orla-Kreis hat am Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus gebrannt.

Die Feuerwehr holte den Senior (76) aus dem Haus, der Hund wurde erst später gefunden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer gegen 9 Uhr gemeldet worden.

Die Feuerwehr konnte in der Folge einen 76-jährigen Bewohner retten. Danach wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde ein Hund im Gebäude gefunden. Er sei bei dem Feuer gestorben, teilten die Beamten mit.