Feuer in Einfamilienhaus: Hund stirbt, Rentner schwer verletzt
Remptendorf - In Remptendorf im Saale-Orla-Kreis hat am Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus gebrannt.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer gegen 9 Uhr gemeldet worden.
Die Feuerwehr konnte in der Folge einen 76-jährigen Bewohner retten. Danach wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde ein Hund im Gebäude gefunden. Er sei bei dem Feuer gestorben, teilten die Beamten mit.
Zur Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Brandursachenermittler der Kripo Saalfeld ist am Montag vor Ort, um nach Hinweise zur Entstehung des Feuers zu suchen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa